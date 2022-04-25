ÇANAKKALE - Anzak Koyu'nda "Şafak Töreni" (1)
AA - Alican Ocak - Güncel
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Anzak Koyu'nda "Şafak Töreni" Katılımcılar Konuşmacılar ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında Anzak Koyu'nda "Şafak Töreni" düzenlendi.
ÇANAKKALE (AA) - Anzak Koyu'nda "Şafak Töreni"
Katılımcılar
Konuşmacılar ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında Anzak Koyu'nda "Şafak Töreni" düzenlendi. (1)
AA / Alican Ocak - Güncel