ÇANAKKALE - Anzak Koyu'nda "Şafak Töreni" (1) - Haberler

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ÇANAKKALE - Anzak Koyu'nda "Şafak Töreni" (1)

AA - Alican Ocak - Güncel
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Anzak Koyu'nda "Şafak Töreni" Katılımcılar Konuşmacılar ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında Anzak Koyu'nda "Şafak Töreni" düzenlendi.

ÇANAKKALE (AA) - Anzak Koyu'nda "Şafak Töreni"

Katılımcılar

Konuşmacılar ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında Anzak Koyu'nda "Şafak Töreni" düzenlendi. (1)

AA / Alican Ocak - Güncel

Anzak Koyu, Çanakkale, Güncel, Haberler

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