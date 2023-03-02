Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale açıklarında balıkçı teknesinde 122 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Çanakkale açıklarında balıkçı teknesinde 122 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, balıkçı teknesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 122 düzensiz göçmen ile kaçışı organize ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, balıkçı teknesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 122 düzensiz göçmen ile kaçışı organize ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Bababurnu açıklarında İtalya rotası yönüne giden balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen, "dur" ihtarına uymayarak manevralar yapıp kaçmaya çalışan tekneye "TCSG-61" ve "TCSG-81" gemileri, "TCSG-907" ve "TCSG-908" botlarıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 122 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Bu kişiler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Ege Çanakkale İtalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title