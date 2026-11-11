CAN Europe, von der Leyen'in COP31 konuşmasını fosil yakıt çıkışı nedeniyle eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANTALYA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşma, Avrupa'nın önde gelen iklim örgütlerinden Climate Action Network (CAN) Europe tarafından eleştirildi. Örgüt, von der Leyen'in fosil yakıtlardan çıkışa değinmediğine ve Avrupa Birliği'nin (AB) uluslararası iklim finansmanında yeterli ilerleme kaydetmediğine dikkati çekti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, AB'nin temiz enerjiye dayalı elektrifikasyonun hızlandırılması ve küresel ortaklıkların güçlendirilmesi gibi önceliklerini sıraladı.

AB'nin 2025 yılında uluslararası kamu iklim finansmanına 32,3 milyar avro katkı sağladığını belirten von der Leyen'in açıklamaları, CAN Europe tarafından yetersiz bulundu. Örgüt, AB'nin kamu kaynaklarından sağladığı iklim finansmanının durağanlaştığını, harekete geçirilen özel sektör finansmanının ise azaldığını belirtti. Yeni küresel iklim finansmanı hedefinin 2026 itibarıyla uygulanmaya başladığına işaret eden CAN Europe, üye ülkelerin henüz gelecek yıllara yönelik iklim finansmanı planları ortaya koymadığını vurguladı.

"FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞA TEK KELİMEYLE BİLE DEĞİNMEDİ"

CAN Europe Direktörü Chiara Martinelli, von der Leyen'in konuşmasında fosil yakıtlardan çıkışa yer vermemesini eleştirerek şunları söyledi:

"Von der Leyen, fosil yakıtlardan çıkışa tek kelimeyle bile değinmeyerek beklentileri karşılayamadı. Elektrifikasyonun fosil yakıtlardan uzaklaşmayla açıkça ilişkilendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu yaklaşım, sıradan insanlar artan enerji faturaları ve iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya kalırken fosil yakıt sektörünün her zamanki gibi faaliyet göstermesine ve kar elde etmeye devam etmesine zemin hazırlıyor."

AB'nin iklim finansmanında ilerleme kaydedemediğini savunan Martinelli, üye ülkelerin enerji dönüşümünün maliyetini ve dünya genelinde yaşanan iklim değişikliği etkilerini dikkate alan çok yıllı finansman planları hazırlaması gerektiğini belirtti. Martinelli, von der Leyen'in küresel sıcaklık artışındaki her küçük değişimin önemli olduğuna ilişkin sözlerine de değinerek AB'nin kendi iklim politikalarının istisnalar, ertelemeler ve geri adımlarla sürekli zayıflatıldığını söyledi.

CAN Europe, von der Leyen'in konuşmasının yanı sıra Avrupa'nın önde gelen siyasi liderlerinin COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmamasını da eleştirdi. Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, İsveç, Danimarka, İrlanda ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda AB ülkesinin devlet veya hükümet başkanı zirvede yer almadı.

Bu ülkelerin bakanlar ve müzakere heyetleri aracılığıyla COP31'e katılımını sürdürdüğü belirtilirken, liderlerin zirvenin siyasi açılışında bulunmamasının uluslararası iklim diplomasisi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

"VERİ MERKEZLERİNİN BÜYÜMESİ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ TEHDİT EDEBİLİR"

Açıklamada, AB'nin yapay zeka ve veri merkezi altyapısını genişletme hedeflerine yönelik eleştirilere de yer verildi. Beyond Fossil Fuels Kıdemli Uluslararası Kampanya Sorumlusu Claire Smith, AB'nin önümüzdeki beş ila yedi yıl içinde veri merkezi kapasitesini en az üç katına çıkarma hedefinin elektrik talebini önemli ölçüde artırabileceğini belirtti.

Smith, bu büyümenin elektrik şebekeleri üzerindeki baskıyı artırabileceğini, fosil yakıtlara bağımlılığı uzatabileceğini ve emisyonların azaltılmasını zorlaştırabileceğini savundu.

AB'nin elektrifikasyon hedefini desteklemesine rağmen bu hedefin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandırılmasını zorunlu kılmadığını belirten Smith, teknoloji şirketlerinin kontrolsüz büyümesinin enerji dönüşümünü riske atabileceğini ifade etti.

Smith, "AB, büyük teknoloji şirketlerinin büyümesinin iklim ve enerji güvenliği pahasına gerçekleşmemesini sağlamalı. Veri merkezleri yeni fosil yakıt kaynaklarıyla değil, ilave yenilenebilir enerji kapasitesiyle çalıştırılmalı ve hanelerle diğer elektrik kullanıcılarının enerjiye erişimde geri plana itilmesine yol açmamalı" dedi.

Kaynak: ANKA