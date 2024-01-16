Üye Girişi
Haberler

Cami İmamına ve Atatürk'e Hakaret Eden Şahıs Tahliye Edildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andığı için cami imamına ve Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı, yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında tahliye edildi. Bostancı'nın adliyedeki yakınları 'Yaşasın şeriat' sloganı attı.

Cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andığı için cami imamına ve Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı, yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında tahliye edildi. Bostancı'nın adliyedeki yakınları "Yaşasın şeriat" sloganı attı.

Ahmet Bostancı isimli şahıs, 10 Kasım 2023'te İstanbul Gayrettepe'de bir camide cuma namazı sırasında Türkiye Cumhuriyetin'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dua edilmesi nedeniyle cami imamına hakaret etmişti. Bostancı, camiden çıktıktan sonra Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret ettiği bir videoyu sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Bostancı, hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bostancı'nın yargılandığı davanın duruşması bugün Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme hakimi, tutuklu Bostancı'nın tahliyesine karar verirken, dava 25 Nisan'a ertelendi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ ADLİYEDE "YAŞASIN ŞERİAT" SLOGANLARI

Duruşmayı izlemek için gelen Bostancı'nın yakınları, tahliye kararı sonrası Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'nde tekbir getirerek "Yaşasın şeriat" sloganları attı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Tutuklama Ceza Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? 16 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title