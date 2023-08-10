Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecinin aralıksız devam ettiğini belirtti ve sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalar ve bakanlık temsilcilerine teşekkür etti.