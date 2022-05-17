Çaldıkları ciple akaryakıt istasyonu soydular - Haberler

ADANA'da kar maskeli 3 kişi, oto galeriden çaldıkları ciple gittikleri akaryakıt istasyonunda çalışanları tabancayla tehdit edip, içinde 550 bin TL ile 600 gram altın bulunan çelik kasayı çaldı. Polis, 3 şüpheli ile soyguna yardımcı olduğu belirlenen 5 kişiyi operasyonla yakaladı.

Olay, 3 Mayıs gece saatlerinde Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kar maskeli ve tabancalı 3 kişi, gittikleri akaryakıt istasyonunda yönetim ofisine girip çalışanları silahla tehdit ederek paraların bulunduğu kasanın yerini öğrendi. Şüphelilerden biri içinde 550 bin TL ile 600 gram altın bulunan çelik kasayı alıp, cipe yükledi. Bir başka şüpheli ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera cihazını söktü. Şüpheliler, geldikleri ciple kaçtı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa Orman, Ferhat Ulaş ile Yunus Emre Epkılıç tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.