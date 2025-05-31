Buzulların Korunması Konferansı Sonuçlandı

Buzulların Korunması Konferansı Sonuçlandı
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Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen 'Buzulların Korunmasına İlişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans' kapanış oturumuyla sona erdi. Başbakan Kohir Rasulzoda, buzulların korunmasının önemini vurgulayarak, konferansın iklim değişikliğiyle mücadelede küresel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.

Tacikistan ev sahipliğinde düzenlenen "Buzulların Korunmasına İlişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans"ın kapanış oturumu düzenlendi.

Tacikistan hükümetinin girişimiyle başkent Duşanbe'de 29 Mayıs'ta başlayan "Buzulların Korunmasına İlişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans"ta son gün oturumları ve panelleri gerçekleştirildi.

Kapanış oturumunda konuşan Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda, etkinliğe katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Rasulzoda, buzulların korunmasının sosyoekonomik kalkınma ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından öneme sahip olduğunu belirtti.

Üç gün süren konferans boyunca Duşanbe'nin, fikir alışverişi ve bilimsel uygulamaların paylaşımı açısından küresel platform işlevi gördüğünü dile getiren Rasulzoda, programın, paneller, kültürel etkinlikler ve buzulların durumuna ilişkin farkındalığı artırmayı hedefleyen organizasyonlarla şekillendiğini kaydetti.

Rasulzoda, konferansın, iklim değişikliğinin en somut ve tehlikeli sonuçlarından biri olarak tanımladığı buzul erimesiyle mücadelede küresel çapta işbirliğini ve müşterek eylem çağrısını güçlendirdiğini söyledi.

Program kapsamında paylaşılan öneri ve taahhütlerin gelecek için umut verici olduğunu ifade eden Rasulzoda, konferansın ardından, etkinliğin nihai belgesi olan "Duşanbe Bildirisi"ni gözden geçirip onaylayacaklarını dile getirdi.

Oturumun devamında, forum ve tematik panellerin sonuçları, katılımcılar tarafından sunularak buzulların korunmasına yönelik somut öneriler ve taahhütler paylaşıldı.

Buzulların Korunması Konferansı

"Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans", Tacikistan hükümetinin girişimiyle küresel ekolojik dengenin korunması ve suyla ilgili zorlukların ele alınmasında buzulların hayati rolünü vurgulamak üzere düzenlendi.

Buzullar ile ülkelerin sosyoekonomik kalkınması arasındaki bağlantının ele alındığı konferansta, buzulların korunmasının geçim kaynakları üzerindeki etkisi, su mevcudiyetinin sağlanması, buzulların erimesiyle bağlantılı risklerin en aza indirilmesi, hassas bölge ve toplumlar için uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşılması gibi konular masaya yatırıldı.

Konferans kapsamında buzulların erimesi ve bu durumun yaygın sonuçlarının ele alınması için hükümetler arasında işbirliğine dayalı eylem, bilimsel yenilikler ve yeni politikaların hayata geçirilmesi amaçlandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Aralık 2022'de, 2025'i "Uluslararası Buzulların Korunması Yılı (IYGP)" ilan etmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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