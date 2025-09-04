Büyükelçi Tantekin, Belçika ile İkili İlişkilerin Güçlenmesine Vurguda Bulundu

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, görevine resmen başlamasının ardından Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükelçi Tantekin, Belçika Kralı Philippe'ye güven mektubu sunmasının ardından eşi Damla Tantekin ile Brüksel'de mukim Türk gazetecileri konutunda ağırladı.

Basın mensuplarına hitap eden Büyükelçi Tantekin, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, sosyal medya ve yapay zeka sayesinde bilginin hızlı yayıldığına değindi.

Teyitli bilgiye ulaşabilmenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Tantekin, bu noktada basın ile ilişkilerin önem arz ettiğini kaydetti.

Tantekin, Belçika'daki Türk toplumunun da güçlü bir varlığa sahip olduğunu belirterek, bunun Türkiye açısından önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünyanın en geniş diplomatik ağlarından birine sahip olduğuna dikkati çeken Tantekin, Belçika'da da 5 misyon ile bu ağa katkı sunulduğunu söyledi.

Belçika'dan Türkiye'ye Kraliyet Ekonomik Misyonu

Tantekin, görevi süresince Belçika ile ikili istişare mekanizmalarını canlı tutmaya gayret edeceğini dile getirerek, Belçika'nın 2026 yılında, Prenses Astrid başkanlığında Türkiye'ye Kraliyet Ekonomik Misyonu düzenleyeceğini aktardı.

Misyona, Belçika iş dünyasından çok sayıda temsilcinin katılacağını söyleyen Tantekin, misyonun sadece ekonomi değil, siyaset ve güvenlik boyutu da olacağını belirtti.

Tantekin, 14 yıl aradan sonra yapılacak ziyaretin, ikili ilişkiler açısından ayrıca anlamlı olacağının altını çizdi.