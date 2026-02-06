Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Ertaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Ertaş, " Gazze : Açlık" kategorisinde, Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin " Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Ertaş, bu fotoğrafı seçme sebebini şu şekilde anlattı:

"Biz mesleğimizi kelimelerle icra eden bir kariyer grubuyuz ama bazı konularda kelimeler kifayetsiz kalıyor. İşte orada bu tür güçlü görseller ifadeyi sağlayabiliyor. Çok çarpıcı. Üzerine bir şey konuşulması dahi gerekmiyor. Dolayısıyla bu kareyi seçiyorum."

Ertaş, "Haber" kategorisinde, Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Suriyelilerin Emevi Meydanı'nda özgürlük ve "yeni Suriye" sloganları attığı anı yansıtan Emin Sansar imzalı "Kutlamalar" adlı fotoğrafı oyladı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş, bu karenin 10 yılı aşkın süredir zulme uğrayan bir halkın sevincini anlattığını dile getirdi.

Büyükelçi Ertaş, "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan ile Türkiye arasındaki karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün'ün yer aldığı "Alperen" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde" başlıklı fotoğrafını oylayan Ertaş, kedilerin, Türkiye'nin yumuşak gücünün güçlü bir unsuru olduğu gerekçesiyle bu fotoğrafa oy vermek istediğini belirtti.

Ertaş, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin çektiği ve İstanbul'da dolunayın, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendiği "Dolunay sefası" başlıklı kareyi oyladı. Büyükelçi Ertaş, Galata Kulesi'nin de Türkiye'nin en güçlü yumuşak güç değerlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Ertaş, "Portre" kategorisinde oyunu Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafından yana kullandı. Ertaş, bu fotoğraf karesini çok beğendiğini dile getirerek, sanatçı gözüyle çekilmiş bir kare olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"AA, hem ülkemizin hem de insanlığın medarıiftiharı"

Ertaş, sorumlu yayıncılık anlayışı nedeniyle AA'yı tebrik ettiğini belirterek, "Sadece ülkemizde doğru ve kaliteli haber almanın yanı sıra bütün dünyada vicdanın ve doğrunun sesi olması bakımından hem ülkemizin hem de insanlığın medarıiftiharı." ifadesini kullandı.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasının da bu bağlamda çok güçlü mesaj oluşturduğunu söyleyen Ertaş, emeği geçen tüm AA çalışanlarına şükranlarını sundu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.