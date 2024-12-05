Üye Girişi
Haberler
Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti

Fransa'da beklenen istifa geldi

 Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi
Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

İstanbul'da ilçe belediyesi çevreyi kirletenlere 2025 yılında 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Belediye Meclisi, çevreyi kirletenlere 2025 yılında 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Belediye Başkanı Hasan Akgün, vatandaşların çevre kirliliğine yönelik şikayetlerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, ilçe sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu atarak çevreye kirletenlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanması kararı alındı.
Büyükçekmece Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda ilçe sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanmasını içeren gündem maddesi de görüşülerek karara bağlandı.
Mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre, 2025 yılında çevreyi kirletenlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanacak.

İstanbul'da ilçe belediyesi çevreyi kirletenlere 2025 yılında 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi

Belediye Başkanı Akgün, bu konuda vatandaşlardan birçok şikayet geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sahiller anayasa gereğince hepimizi açık, hepimiz istifade ederiz ama hep birden kirletemeyiz. Vatandaş 'ceza yazın' diyor. Bu iş Türkiye'de örnek olacak. İdari para cezası sivil zabıta ile zabıta ekiplerimiz tarafından uygulanacak."

İstanbul'da ilçe belediyesi çevreyi kirletenlere 2025 yılında 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi
Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
img

Erdoğan'ın yardımcısına canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı sordular
img

Dev kulüp küme düşürüldü
img

Juventus'u milyonlarca eurodan etti
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlioz:

Tüm ilçelerde zorunlu olması lazım bu kuralların. Heryerde kamera var herkeste telefon var ihbar hattı açılsın herkes yollasın işlemler yapılsın

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBekir A:

Zabıtanın kimlik sorma alma yetkisi var mı vatandaş kimlik vermese nolacak

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğrucu:

Abdest alıp suyu sokağa atan bir millet ne yaparsan yap temizleyemezsin zihinleri kirli, sokakta çöpten yürünmüyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 5 Aralık Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 5 Aralık Perşembe bugün kimler potada? Hudutsuz Sevda 44. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 12. bölüm tek parça full HD izleme linki 6 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Siyah Kalp 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp CANLI izle! 5 Aralık Perşembe Siyah Kalp 12. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? 6 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayalimdeki Düğün filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.