Büyük Etiyopya Rönesans Barajı Tamamlandı, Açılışı Eylül'de

ADDİS ABABA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Mavi Nil Nehri üzerindeki Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın "an itibarıyla tamamlandığını" ve barajın resmi açılışının eylül ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

Ahmed, perşembe günü parlamentoda yaptığı açıklamada, "Büyük Etiyopya Rönesans Barajı an itibarıyla tamamlanmış durumda. Barajın resmi açılışına hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın, nehrin aşağı kısımlarında yer alan ülkelere ortak bir fırsat sunduğunu kaydeden Ahmed, Mısır, Sudan ve tüm Nil Havzası ülkelerinin hükümetleri ve halklarını barajın açılış kutlamalarına davet etti.

Ahmed, "Etiyopyalılar olarak büyümemizin Mısırlı ve Sudanlı kardeşlerimize zarar vermemesini sağlamaya kararlıyız. İlerleme, enerji ve suyu paylaşmamız gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Ahmed, nehrin aşağı kısımlarında yer alan ülkelerle yapıcı görüşmelerde bulunmaya hazır ve istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Etiyopya Elektrik Enerjisi Kurumu'na göre tamamlandığında toplam 5.150 megavat üretim kapasitesine sahip olacak olan baraj yılda 15.760 gigavat-saat elektrik üretecek.

İnşasına Nisan 2011'de başlanan Büyük Etiyopya Rönesans Barajı, Etiyopya ile nehrin aşağı kısımlarında yer alan Sudan ve Mısır arasında uzun süredir devam eden bir gerginliğe yol açmıştı. Etiyopya, barajı kalkınma hedeflerinin ve düşük-orta gelirli ülke olma arayışının ana unsuru olarak görürken, Mısır ve Sudan'sa barajın, su güvenlikleri üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdi.