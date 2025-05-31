Bursa'nın Yenişehir İlçesine Yatırım Talebi Artıyor

Depremler sonrası Bursa'nın o ilçesine talep arttı

Osmanlı'nın ilk başşehri yatırımcıların gözdesi haline geldi

BURSA - Türkiye'de son yıllarda meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar daha sakin ve ulaşıma yakın yerleri tercih etmeye başladı. Özellikle yeşil alanlar ve çiftlik evleri halkın gözdesi oluyor.

Osmanlı'nın ilk başşehri olan Bursa'nın Yenişehir ilçesi havaalanı, hızlı treni, tarihi tarımı ve İstanbul Ankara arasında olması nedeniyle yatırımcılar tarafından ilk tercih edilen ilçeler arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gayrimenkul yatırım uzmanı Koray Aydın, " Toprak ve gayrimenkul özellikle deprem sonrası bölgemizde en çok tercih edilen yerler arasında olurken yatırımcının da yüzünü güldürüyor. Deprem sonrası hobi evleri, çelik yapı evler, daireler ve çiftlik evleri tarım arazileri satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Piyasalarda dalgalanmalar olsa da gayrimenkul yatırımcının göz bebeği olarak ilk sıralardaki yerini koruyor. Yenişehir konumu tarihi tarımı ulaşımı ile insanların ihtiyaçlarına karşılık veren bir ilçemiz bu yüzdende yerli ve yatırımcının gönül rahatlığıyla öne çıkan bir yerdir" diye konuştu.

Aydın, " İnsanlara sadece arsa satmıyoruz. Onların hayalini gerçeğe dönüştüren projelerin tamamında yanlarında yer alıyoruz. Özellikle en çok hobi ve bağ evleri tek katlı mülkler en çok aranılan yatırımların başın yer alıyor" dedi.