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Bursa haber... Halk ozanı Neşet Ertaş Bursa'da anıldı

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Bursa haberler: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) organizasyonuyla halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 10'uncu yılında anıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) organizasyonuyla halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 10'uncu yılında anıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde orkestra şefi olarak Eray İnal sahnede yerini aldı. Nilgün Kızılcı ve Mustafa Kemal Şimşek ise solist olarak aynı sahneyi paylaştı.

Gecede, usta ozan Ertaş'ın sevilen ve dillerden düşmeyen eserleri solistler tarafından BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konserde, "Acem Kızı", "Neredesin Sen", "Yolcu" ve "Sen Benimsin Ben Senin" gibi eserlere Bursalı sanatseverler de eşlik etti.

Gecenin sonunda solistlerin ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel

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