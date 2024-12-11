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Bursa'da doğal gaz bulundu! Duyan ısınmaya geliyor

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Bursa'da bir fabrikanın depo kısmında zemin etüdü yapan operatör, yaklaşık 20 metre kazı yaptıktan sonra suyla karışık gaz çıktığını fark etti. Olay yerine gelen BOTAŞ ekipleri, zeminden çıkan gazın yüzde 80 doğal gaz olduğunu tespit etti. Bazı vatandaşlar saatlerdir yanan doğal gazın etrafında toplandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat köyü Aktaş mevkiinde bulunan bir ketçap fabrikasının depo kısmında zemin etüdü yapan kepçe operatörü Emrah Us, yaklaşık 20 metre kazı yaptıktan sonra suyla karışık gaz çıktığını fark etti. Kepçe operatörü hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve BOTAŞ ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, çıkan gazın yüzde 80 doğal gaz olduğunu tespit etti.

"52 SAATTİR YANIYOR"

Kısmi olarak çalışma yapan ekipler, işlemlerinin ardından şantiye alanından ayrıldı. Bazı vatandaşlar da yanan doğal gazın etrafında toplanıp ısınmaya başladı. Odunla ısınan ve doğal gaz altyapısı bulunmayan Uluabat Köyü Muhtarı Ramazan Hamamcı, "Ekipler burada çalışma yaptı ama bir süre sonra gittiler. Buradaki gaz yaklaşık 52 saattir yanıyor. Burada bir facia olsa bunun hesabını kim verecek. Daha önce de köyde birkaç noktada benzer olaylar oldu. Bizim köyde doğal gaz bulunmuyor. Petrol boru ve gaz boru hattı da farklı güzergahta" dedi.

"KAĞIT ATTIM YANDI"

Doğal gaz bulan işçi Emrah US ise, "Şantiye alanının depo kısmını ayarlamak için zemin etüdü yapıyordum. Yaklaşık 20 metre kazdıktan sonra suyla karışık bir gazın çıktığını fark ettim. Önce su sifon yapıyor sandım ama yoğunlaşınca kağıt attım. Yanmaya başlayınca yetkililere haber verdim. Burada inceleme yaptılar, yüzde 80 doğal gaz olduğunu tespit ettiler" diye konuştu.

Bursa'da doğal gaz bulundu! Duyan ısınmaya geliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR USLUBAŞ - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıXYZ:

Ben osurmuştum:)))

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Haber YorumlarıBükücü:

Bizim millet de ölmüş eşşek bulsalar semerini çalarlar :) Hiç patlar falan diye korkma yok adamlarda :)))

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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Aha Gine zam yapacaklar doğalgaza

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