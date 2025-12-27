Haberler

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Bursa'da alışveriş merkezinde fiyat ve etiketleri denetledi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Bursa'da alışveriş merkezinde fiyat ve etiketleri denetledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde alışveriş merkezlerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat artışları, fiyat listelerinin bulunması ve etiket uyumsuzlukları incelendi.

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi alışveriş merkezinde fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve beraberindeki ekip tarafından "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında alışveriş merkezindeki kuruyemiş, hediyelik eşya satan işletmeler, market ve yeme içme sektöründe faaliyet gösteren kafe, restoran ve lokantalara yönelik işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin artırılması sebebiyle fiyatlarda artış yapılıp yapılmadığına, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarda fiyat listelerinin bulunup bulunmadığına, marketlerde ürünlere ait fiyat etiketinin bulunup bulunmadığına, ayrıca raf etiket fiyatıyla kasa fiyatları arasında bir uyumsuzluğun olup olmadığına ve bunlarla birlikte fahiş fiyat artışı kapsamında ürünlerin fiyatlarının artırılıp artırılmadığına yönelik inceleme yapıldı.

Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerini artırarak devam ettirdiklerini söyledi.

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kuruyemişçi, hediyelik eşya, market, restoran ve lokanta gibi işletmelerde denetim gerçekleştirdiklerini belirten Aslanlar, şöyle konuştu:

"Bursa genelinde 2025 yılında yaklaşık 67 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerimiz büyük bir kararlılıkla devam edecek. Yılbaşı yaklaşırken kuruyemiş, gıda, market, hediyelik eşya gibi ürünler üzerinde denetimler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, kafe, restoran, lokanta gibi yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde denetimleri gerçekleştiriyoruz."

Aslanlar, kent genelinde diğer sektörlere yönelik de denetimlerin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü

Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi