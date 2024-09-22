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Bursa'da Yeşildere Barajı Tamamlandı

Bursa'da Yeşildere Barajı Tamamlandı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı. Baraj, bölgedeki sulama ihtiyacını karşılayarak tarımsal verimliliği artıracak.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından son 21 yılda 1367 baraj inşa edildiğine dikkat çekerek, son olarak Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yer alan Yeşildere Barajı inşaatının tamamlandığını duyurdu. Barajda su tutma işleminin gerçekleştirildiğini kaydeden Yumaklı, tesiste sulama hattında çalışmaların hızla devam ettiği bilgisini verdi. Yeşildere Barajı'nda depolanacak 16 milyon metreküp su ile 38 bin 850 dekara arazinin suya kavuşacağını aktaran Yumaklı, "Baraj sayesinde Yeşildere, Yeni Yenice, Çavuşköy, Dağkadı, Okçular, Danişment, Emre ve Mahbubeler mahallelerine ait tarım arazileri can suyuna kavuşacak. Bölgede, 2024 yılı verilerine göre dekar başı 7 bin 500 TL gelir artışı sağlanacaktır. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte yöre halkı modern sulama ile tanışacak, arazilerden alınan verim artışı yanında buğday, bezelye, soğan, mısır, bostan, domates, zeytin, şeker pancarı, kırmızıbiber ve fasulye gibi birçok ürün yetiştirilerek ürün yelpazesi genişleyecektir. Sulama projesinin tamamlanmasıyla birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 295 milyon TL katkı sağlanacaktır. Bursa'ya ve tüm bölgeye hayırlı olsun" dedi.

'SU DEPOLAMA KAPASİTEMİZİ 183 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARDIK'

Yumaklı, küresel ısınmayla birlikte yaşanan mevsim değişikliğinin suyun önemini daha da artırdığını işaret ederek, "Yeni normal dediğimiz bu dönemde su depolaması da daha kıymetli hale gelmiştir. Bölgeler arasındaki yağış dengesizliklerini dikkate kattığımızda bu konu daha da ön plana çıkıyor. DSİ Genel Müdürlüğümüz de ülkemize armağan ettiği baraj ve göletlerle su depolama kapasitemizi her geçen gün artırıyor. Böylece ülkemizin kuraklıktan minimum seviyede etkilenmesini sağladık. Depolama kapasitesini 133 milyar metreküpten 183 milyar metreküpe çıkardık. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte depolama kapasitesi miktarını 9,9 milyar metreküp daha arttırmayı planlıyoruz. Aziz milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KAYA DOLGU TEKNİĞİYLE İNŞA EDİLDİ

Yeşildere Barajı, temelden 67 metrelik yüksekliğe sahip olup, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tekniğiyle inşa edildi. Depolayacağı 16 milyon metreküp su kapasitesiyle bölgeye büyük bir su kaynağı sağlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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