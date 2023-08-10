Bursa'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Ergin idaresindeki 16 KL 859 plakalı otomobil, Orhaneli-Harmancık kara yolu Demirciköy mevkisinde karşı yönden gelen Adnan Ören yönetimindeki 11 ABF 137 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Mükremin Ergin ve Şaban Ören yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.