Bursa'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.