Bursa'da Minibüs Bekleyen Yaya Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

Bursa'da minibüs bekleyen bir yayaya otomobil çarptı. Savrulan ve reklam tabelasına çarptıktan sonra zeytinliğe fırlayan adam hayatını kaybetti, kendisine çarpan sürücü ise durmayarak otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Bursa'da minibüs bekleyen bir yayaya otomobil çarptı. Savrulan ve reklam tabelasına çarptıktan sonra zeytinliğe fırlayan adam hayatını kaybetti, kendisine çarpan sürücü ise durmayarak otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Kaza saat 12.45 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Yeniköy kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yeniköy kavşağı yakınlarında oturduğu belirlenen Ali İhsan İslamoğlu'na (54) kavşakta minibüs beklediği esnada, İznik istikametinden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 34 GLK 879 plakalı beyaz renkli lüks marka bir otomobil çarptı.

Aşırı süratli olduğu belirlenen otomobilin çarpması ile Ali İhsan İslamoğlu savrularak kavşaktaki bir reklam tabelasına çarptıktan sonra zeytinlik alana düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İslamoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz adama kavşakta çarpan otomobil sürücüsü ise olay yerinden dönüş yaparak İznik istikametine doğru kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ali İhsan İslamoğlu'nun cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan otomobil her yerde aranıyor

Bekar olduğu belirlenen 54 yaşındaki Ali İhsan İslamoğlu'na çarparak ölümüne neden olan 34 GLK 879 plakalı otomobilin bulunması için jandarma ekipleri tüm bölgede geniş çaplı arama başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA