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Bursa'da Madeni Yağ Satışı Yapan İş Yerinde Yangın Çıktı

Bursa'da Madeni Yağ Satışı Yapan İş Yerinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sarstı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Yiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman parlamaların da görüldüğü yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
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