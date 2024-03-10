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Bursa'da Kuyumcudan Silahlı Soygun: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kuyumcudan silahla soygun yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin sanal bahis kaynaklı banka borçları olduğunu ifade ettikleri belirtildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kuyumcudan silahla soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'ndeki kuyumcudan dün silahla soygun yapan Ö.A. (20) ile E.Ç'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, sanal bahis kaynaklı banka borçlarının bulunduğu, soygunu bu nedenle yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Bursa'da dün bir kuyumcuya giren maskeli 2 kişi, iş sahibi M.M'yi silah tehdit edip vitrindeki 1,5 kilogram ağırlığındaki altınları alarak kaçmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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