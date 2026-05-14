Bursa'da bayram öncesi hal ve terminalde 'fiyat ve stok' denetimleri

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sebze ve meyve halleri ile şehirlerarası terminallerde denetimlerini artırdı. Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde maliye denetim personeli, hal zabıtaları ve emniyet ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde; işletmelerde bulunan ürün miktarları ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki stok verilerinin uyumu kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin künyeleri sorgulanarak hale girişleri ile alış ve satış fiyatları incelendi. Şehirler arası terminallerde yapılan denetimlerde de otobüs firmalarının bilet fiyat tarifeleri kontrol edildi.

UYUMSUZLUK TESPİT EDİLEN İŞLETMELERE CEZA

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, denetimlerin bayram öncesi artırıldığını belirterek, "Terminallerde artan yolcu sirkülasyonu nedeniyle yazıhanelerdeki bilet fiyatlarını denetliyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği tarifelerin üzerinde satış yapan işletmeleri tespit ederek gerekli işlemleri başlatıyoruz" dedi. Hallerde de künye ve stok denetimlerinin sürdüğünü belirten Aslanlar, "Bir ürünün hale gelişi, halden çıkışı, alış ve satış fiyatlarını kontrol ediyoruz. Ayrıca Bakanlığımız kayıtlarındaki stok miktarı ile işletmelerdeki stok miktarını karşılaştırıyoruz. Uyumsuzluk tespit edilen işletmelere idari para cezası uyguluyoruz" diye konuştu.

2 BİN 500 İŞLETMEDE 663 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

Aslanlar, Bursa genelinde 2026 yılı başından bu yana yaklaşık 2 bin 500 işletmede 663 bin ürün denetlendiğini belirterek, "Market, kafe, restoran, fırın ve hal başta olmak üzere toplam 39 milyon 500 bin TL idari para cezası uyguladık. 353 firmayı da haksız fiyat artışı nedeniyle değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderdik" dedi, Haksız fiyat artışı ve stokçuluğa yönelik denetimlerin süreceğini kaydeden Aslanlar, bakanlık tarafından 180 bin TL'den 1 milyon 800 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabildiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı