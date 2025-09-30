Bursa'da Kuraklık Nedeniyle Planlı Su Kesintisi Uygulanacak

Haberler

Bursa'da olağanüstü kuraklık nedeniyle baraj doluluk oranları kritik seviyeye düştü. 1-10 Ekim tarihleri arasında bazı ilçelerde planlı su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinden (BUSKİ) yapılan yazılı açıklamada, 1-10 Ekim tarihleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde belli saat aralıklarında planlı su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.

BUSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti-ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir."

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
