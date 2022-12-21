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Bursa'da kullanılmayan 4 katlı tarihi binada yangın çıktı; 2'nci katta yaşayan evsiz kadın kurtarıldı

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Bursa'da kullanılmayan 4 katlı tarihi binada yangın çıktı; 2'nci katta yaşayan evsiz kadın kurtarıldı

BURSA'da 4 katlı tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'da 4 katlı tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılmayan binanın 2'nci katında yaşayan Evsiz Pınar A. (38) ise mahsur kaldığı dumanların arasından ekiplerce kurtarıldı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi, Kayabaşı Sokak'taki 4 katlı tarihi binada çıktı. İddiaya göre, kimsenin yaşamadığı binadan duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredekiler ise binada evsiz bir kadının olabileceğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını yoğunlaştırdığı 2'nci katta dumanların arasında bir kadının olduğu tespit edildi. Dumanların arasında kalan kadın, merdivenli itfaiye aracı ile 2'nci katın penceresinden girilip, kurtarıldı. Evsiz olduğu öğrenilen Pınar A. isimli kadının 4 katlı tarihi binanın 2'nci katında yaşadığı öğrenildi. Dumandan etkilenen Pınar A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevruz İlimdaroğlu - Güncel

Osmangazi İtfaiye evsiz Güncel Haberler

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