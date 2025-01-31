Bursa'da İstihdam Buluşmasında 250 Kişi İş Sahibiyi Oldu

Bursa'da Osmangazi Belediyesinin iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getirdiği istihdam buluşmasında, 250 kişi iş sahibi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altıparmak İstihdam Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile İŞKUR işbirliğinde istihdam buluşması gerçekleştirildi.

Gemlik'teki bir fabrikanın üretim, kalite kontrol ve kablo ağı bantlama alanlarına alacağı 250 işçi için, 500 başvuru yapıldı.

Fabrika temsilcileriyle iş arayanları bir araya getiren buluşmada, bire bir görüşmeler yapıldı. Buluşmada, 250 kişi iş sahibi oldu.

Öte yandan, Altıparmak İstihdam Merkezi'ne 2024 yılında 15 bin kişi iş başvurusu yaptı. Merkezde gerçekleştirilen görüşmelere, 35 firma katıldı ve bin kişi iş sahibi oldu.

Merkez çalışanları, geçen yıl kendilerine yapılan iş talepleriyle ilgili 600 firmayı ziyaret ederek, yeni istihdam olanakları bulmak için çalışma yaptı.