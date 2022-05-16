BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN - Haberler

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BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

KESTEL, BURSA (DHA) - BURSA'da ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Kestel ilçesinde bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar kent merkezindeki birçok noktada görüldü. (DHA)

Esra TÜRKER/KESTEL (Bursa), (DHA)-

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Kestel, Yangın, Bursa, Güncel, Haberler

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