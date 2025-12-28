Haberler

3 kişiyi, adlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip 10,8 milyon TL dolandırdılar

Bursa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 3 kişiyi 10 milyon 800 bin TL dolandıran 10 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli paralar ve cep telefonları ele geçirildi.

BURSA'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, adlarının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyledikleri 3 kişiyi, 10 milyon 800 bin TL dolandıran 10 şüpheli, 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. Telefonla aradıkları kişileri, adlarının FETÖ soruşturmasında yer aldığını, kimlik bilgilerini kullanan örgüt mensuplarının kuyumcu soygununa karıştığını söyleyerek korkutan şüphelilerin, ikametlerinde bulunan altın ve ziynet eşyalarını gelen görevliye teslim etmelerini sağladıkları tespit edildi. Bu yolla, mağdurlara ait iki dairenin de piyasa değerinin altında sattırıldığı belirlendi. 3 kişiyi 10 milyon 800 bin TL dolandıran 10 şüphelinin yakalanması için Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Şanlurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. E.Y. ve U.S. isimli şüpheliler Bursa'da, O.O., M.A., R.D., Ç.K., H.S. isimli şüpheliler İstanbul'da, M.U. ve E.E. isimli şüpheliler Kocaeli'de, Ö.Ş. isimli şüpheli ise Şanlıurfa'da yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 110 bin 400 TL, 2 bin 100 dolar, 700 avro, 10 cep telefonu ve 20 SİM kart ele geçirildi.

10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
