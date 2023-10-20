Bursa'da doğum günü kutlaması sonrası 3 arkadaş öldü, sürücü alkollü çıktı

Bursa'da bir doğum günü kutlaması sonrası meydana gelen kazada 4 arkadaştan 3'ü hayatını kaybetti. Kazanın ardından yapılan testlerde araç sürücüsünün 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü tutuklandı.

Bursa'da doğum günü kutlaması sonrası 4 arkadaştan 3'ünün öldüğü kazada araç sürücüsü 1.10 promil alkollü çıktı. Soruşturma çerçevesinde 21 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AFT 818 plakalı otomobilin sürücüsü Adem Duran (21) direksiyon hakimiyetini kaybedince beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Adem Duran, Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ile Sinan Karakuş araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Eda Nur Baykay (19), Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş'un (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Adem Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 arkadaşın Eda Nur Baykay'ın doğum gününü kutlamak için buluştukları, o anları sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, tedavisi tamamlanan Adem Duran'ın kaza yapmadan önce alkol aldığı, ardından yapılan testlerde 1.10 promil alkollü olduğu öğrenildi. Duran'ın polise verdiği ifadede, "Sol şeritte ilerlerken, önüme aniden başka bir araç çıktı. Bunun üzerine sağ şeride geçtim. Önümdeki araç da sağ şeride geçti. Arabaya çarpmamak için direksiyonu kırdım. Bu esnada direksiyon hakimiyetimi kaybettim" dediği öğrenildi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Adem Duran, savcılık kararıyla tutuklandı. - BURSA