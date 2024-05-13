Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Tasarruf kamu görevlilerinden değil, israf kalemlerinden yapılmalı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Tasarrufa kamu görevlilerinden başlanılmasını anlamsız buluyoruz. Devletin yapacağı tasarruf, üst düzey olarak adlandırılan atama ve kadrolar, bu makamlara sunulan yüksek rakamla kiralanan lüks araçlar, ihtiyaçtan fazla büyüklükteki bina kiralamaları gibi kalemlerden olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyuyla paylaşılan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni önemsediklerini ancak kamu görevlilerinin kazanımlarının tasarrufa kurban edilmemesi gerektiğini anlattı.

Toplu sözleşmeyle imza altına alınan servis araçlarının kaldırılmasının kanuna aykırılık teşkil ettiğini kaydeden Yazgan, bu durumun çalışanlar arasında huzursuzluğa yol açacağını ifade etti.

Kamuda yeni istihdamların emekli olan personel sayısı kadar yapılacak olmasını eleştiren Yazgan, bunun çalışanların iş yükünü zamanla daha da artıracağını belirterek, "Bu tür uygulamalara gidilmeden önce etraflıca düşünülmesi, kapsamlı çalışma yapılması gerekirken, sahaya hiç inmemiş, vatandaşla muhatap olmamış bürokratların yönlendirmesiyle hazırlanan tedbirlerin de uygulanabilirliğinin olmamasından endişe ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamudaki tasarrufu desteklediklerine de işaret eden Yazgan, şunları kaydetti:

"Tasarrufa kamu görevlilerinden başlanılmasını anlamsız buluyoruz. Devletin yapacağı tasarruf, üst düzey olarak adlandırılan atama ve kadrolar, bu makamlara sunulan yüksek rakamla kiralanan lüks araçlar, ihtiyaçtan fazla büyüklükteki bina kiralamaları gibi kalemlerden olmalıdır. Vergide kayıp kaçakların önlenmesi, eşit ve adil bir şekilde yayılması ve toplanmasıdır. Kamu ihalelerinde şeffaflığa gidilerek, yatırım harcamaları gözden geçirilmelidir. Şimdiye kadar açıklanan tasarruf tedbirlerinin başarısız olmasının sebebi, tedbirlere kamu görevlilerinin hizmet sunumuyla ilgili alanlardan başlanması ve göstermelik birkaç uygulamanın kamuoyunun algısına sunulması, gerçek israf kalemlerinde ise bir kısıtlamaya gidilmemesidir."