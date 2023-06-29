Burhaniye'de Kurban Bayramı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi

Burhaniye'de Kurban Bayramı'nın 2. gününde ilçe protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, ilçe protokolü, halk ve yaşlılar katıldı. Törenin ardından protokol, hastane ve huzurevi ziyaretleri gerçekleştirdi.

Burhaniye'de Kurban Bayramı'nın 2. gününde ilçe protokolünün katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Burhaniye Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclisi üyeleri ve diğer ilçe protokolü temsilcileri katıldı.

Törende, ilçe protokolü, halkla bayramlaştı. Protokol daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Burhaniye Devlet Hastanesi, Burhaniye Kenan Sucuoğlu Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi ziyaretinde ilçenin yaş almışlarıyla bir araya gelen Başkan Deveciler, bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan hasta ve yakınlarıyla da tek tek bayramlaşarak sohbet etti.