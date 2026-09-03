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Burdur'da Mahallem Geleceğim Projesi Son Etkinliği

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Burdur'da düzenlenen Mahallem Geleceğim projesinin 11. ve son etkinliği TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Vali Bilgihan, yaz boyunca her mahallede etkinlik yaptıklarını belirterek kış döneminde devam edebileceğini söyledi.

BURDUR'da valilik tarafından düzenlenen 'Mahalle Temelli Eğitim, Spor, Kültür ve Aile Destek Projesi: Mahallem Geleceğim' adlı projenin son etkinliği yapıldı.

Yaz tatili süresince düzenlenen etkinliklerin 11'incisi Bozkurt Mahallesi TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Tülay Baydar Bilgihan ile il protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Yaz tatilinde çocukların keyifli vakit geçirirken öğrenmeye ve gelişmeye devam etmelerini hedefleyen program kapsamında spor, oyun, kültür ve sanat alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kurumların katkılarıyla hazırlanan faaliyetlerde çocuklar eğlenerek güzel anılar biriktirdi, farklı alanlarda yeni deneyimler kazanma ve kamu kurumlarının çalışmalarını yakından tanıma imkanı buldu.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, "11'inci mahalle etkinliğimizdeyiz. Bu yaz her mahallemizde bir etkinlik gerçekleştirmeye çalıştık. Belki kış döneminde devamını getirebiliriz. Bütün çocuklarımıza şimdiden başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum" dedi.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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