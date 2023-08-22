Burdur Gölleri Yönetim Planı Çalıştayı Düzenlendi

Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce "Burdur Gölleri Yönetim Planı Çalıştay"ı düzenlendi.

MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Vali Türker Öksüz, sulak alanların ve suyun önemine dikkati çekerek, sulak alanların gelecek nesillere aktarılması için ilgili tüm kurumların ve toplumun sorumlu olduğunu belirtti.

Tarih boyunca akarsular, su ve göllerin kenarında yaşayan insanların suyun getirdiği imkanlarla büyük medeniyetler kurdurduğunu dile getiren Öksüz, şunları söyledi:

"Sulak alanları biz ekosistemlerin en başında gelen unsurlardan biri olarak kabul ediyoruz. Hepimiz biliyoruz, hepimiz yaşıyoruz aslında yoğun sanayileşme, kentleşme ve son yıllarda etkisini daha fazla gösteren iklim değişikliği artık sulak alanları ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu nedenle tabii her zaman sulak alanları korumak zordur ama geldiğimiz noktada sulak alanları korumak daha da zor hale gelmiştir. Ne yaparsak yapalım, sulak alanları korumamız ülkemizin geleceği için topraklarımızın geleceği için ülkemizde yaşayan insanların geleceği için çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaya başladı. Son yıllarda tabii bilinç düzeyinde de bir değişme var, yani şunu kastediyorum artık eskiden sulak alanların korunması konusunda çok da duyarlı olmayan toplumlar, ülkeler ve insanlar artık son yıllarda suyun ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmış gözüküyor. Onun için sulak alanların korunmasındaki gayretlerin, çabaların daha fazla arttığını söyleyebiliriz."

Programa, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, sulak alanların bulunduğu ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları, muhtarlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.