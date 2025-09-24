Burdur'da Yılın Ahisi Ödülü Ramazan Gökdoğan'a Verildi

Burdur'da düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında 54 yıldır berberlik yapan 76 yaşındaki Ramazan Gökdoğan'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

Valilik ile Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince düzenlenen etkinlik, Ulu Cami avlusunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programda konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Ahiliğin sadece esnaf teşkilatlanması değil, aynı zamanda ahlakın, duruşun, çalışkanlığın sembolü olduğunu söyledi.

Çalışmanın, üretmenin önemini vurgulayan Bilgihan, "Türkiye son derece güçlü bir ülke. Türk milleti son derece büyük bir millet, bunu bütün coğrafyalarda hissediyoruz. Dolayısıyla biz o kadar güçlü bir milletiz ki bugünde 800 yıl önceki geleneği konuşabiliyoruz." dedi.

Bilgihan, "Yılın Ahisi" seçilen 54 yıllık berber Ramazan Gökdoğan'a cübbe giydirerek, plaket takdim etti.

"Yılın Kalfası" seçilen Hakan Akkay ve "Yılın Çırağı" seçilen Berk Kesin ile örnek esnaf, kalfa ve çıraklara protokol üyelerince ödül ve plaket verildi.

Etkinlikte, MAKÜ Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce temsili ustalığa geçiş şet kuşatma töreni de yapıldı.