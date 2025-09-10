Burdur'da Koku Atölyesi ve Akademisi Kuruluyor

Burdur'da İl Özel İdaresi Turizm Hizmetleri A.Ş. ile bir kozmetik şirketi arasında imzalanan protokolle, "koku atölyesi" kurulacak ve koku alanında eğitim verilecek.

Lavanta ve Gül Tanıtım Merkezi'nde düzenlenen imza töreniyle, ilde koku alanında eğitim faaliyetleri yürütülerek parfüm tasarımı, doğal kozmetik üretimi ve ilgili alanlarda kurslar düzenlenecek, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

Proje kapsamında kurulacak Koku Akademisi ile hem üreticiler ve genç girişimciler desteklenecek hem de Burdur, ünlü parfümörlerin buluştuğu uluslararası bir merkez konumuna gelmesi hedefleniyor.

Protokolde konuşan Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, Akdeniz sarmaşığı, Toros sediri, ardıç, sığla, lavanta ve gül gibi endemik bitkilerle geliştirilen parfümlerin, 9-11 Nisan'da Paris'te düzenlenecek Parfüm Fuarı'nda Burdur kokularının tanıtılacağını söyledi.

Koku Akademisi'nin başlayacağı bilgisini veren Ergül, "Uluslararası eğitimleri vermiş olduğumuz Koku Akademisi'nde, tarladan şişeleme, topraktan son tüketiciye kadar geçen tüm aşamaları anlatan ders müfredatımız var. Antik Çağ'dan günümüze parfümün yolculuğu ve kokunun genetiği üzerindeki etkileri 6 profesör, 9 doçent kadromuzla uluslararası alanda eğitim verecek." dedi.

Ergül, Burdur'u uluslararası bir koku akademisine çevirmek için başladıklarını ve akademinin kurulmasında valiliğin destek verdiğini vurgulayarak, "Koku uzmanlığı eğitimi sadece Türkiye'de veriliyor. Dünyanın neresinden bu mesleği yapmak isterlerse istesinler eğitimi buradan almak zorundalar. Bu eğitimin sonucunda meslek yeterlilik kurumunun sınavına girecek arkadaşlarımız. Bu sınavdan başarıyla geçtikten sonra 6 istediği dilde belgeyi alıp ülkelerinde bunları uluslararası icra edebiliyor konuma gelecekler." diye konuştu.

Ergül, buradaki amacın yerel üreticiyi desteklemek ve istihdam sağlamak olduğunun altını çizdi.

Burdur Vali Yardımcısı Ökkeş Furkan Karakurt ise törende yaptığı konuşmada, protokolü imzalamaktan gurur duyduğunu ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.