Burdur Bucak Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığını Muhammet Mustafa Yaman kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Burdur'un Bucak ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı seçimini Muhammet Mustafa Yaman'ın mavi listesi kazandı. 8 meslek grubunda bin 50 üyenin oy kullandığı seçimde, mevcut başkan Hasan Yalçın Meçikoğlu'nun beyaz listesi ile Yaman'ın listesi yarıştı.
Burdur'un Bucak ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Muhammet Mustafa Yaman seçildi.
Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, üyeler oylarını kullandı.
Seçimde, mevcut başkan Hasan Yalçın Meçikoğlu'nun beyaz listesi ile Muhammet Mustafa Yaman'ın mavi listesi yarıştı.
Meçikoğlu ve Yaman, oy kullanmaya gelen üyeleri kapıda karşılayarak selamladı.
Seçimde, 8 meslek grubunda bin 50 üye oy kullandı.
En fazla oyu alan Muhammet Mustafa Yaman'ın mavi listesi seçimin kazananı oldu.
Kaynak: AA
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