Burcu Sözüdüz, Makarna İmalathanesi Açarak Hayalini Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Adana'da 35 yaşındaki Burcu Sözüdüz, makarna yapma tutkusunu iş hayatına dönüştürerek, kendi imalathanesini kurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle hayalini gerçekleştiren Sözüdüz, çocukluğundan beri süren makarna sevgisini profesyonel bir girişime dönüştürdü.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Sözüdüz, küçüklüğünden bu yana en sevdiği yemek olan makarnanın yapımına merak sardı.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Sözüdüz, küçüklüğünden bu yana en sevdiği yemek olan makarnanın yapımına merak sardı.

Evde kendi başına sürekli denemeler yapan Sözüdüz, bu konuda kendini geliştirdi.

Sözüdüz, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünü 2012'de bitirmesinin ardından yaklaşık 4 yıl çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.

Bu süreçte evlenip çocuk sahibi olan ve işini bırakan Sözüdüz, evinin mutfağında makarna hamuru yapma denemelerini sürdürdü.

Bu işi mesleği haline getirmek isteyen Sözüdüz, makarna imalathanesi açabilmek için bir süre araç satış danışmanı olarak çalıştı.

Sözüdüz, satış danışmanlığının yanı sıra fırsat buldukça evinde yaptığı makarna hamurlarını da semtindeki bazı lokantalara vermeye başladı.

Yaptığı ürünlere talebin artmasıyla hemen her gün işten sonra evinde makarna hamuru yapan Sözüdüz, hayalini kurduğu imalathanesini açabilmek için para biriktirdi.

Sözüdüz, bu süreçte hayalini gerçekleştirebilmek için Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) projesine başvurdu.

Birikiminin yanı sıra proje kapsamında aldığı ekipman desteğiyle Sözüdüz, geçen yıl merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde hayalini kurduğu imalathanesini açtı.

İmalathanesinde farklı çeşitlerde makarnalar yapan Sözüdüz, ürünlerini zincir marketlerin yanı sıra kentteki online yemek platformları üzerinden tüketiciyle buluşturuyor.

"Yıllardır hayal ettiğim şey 15 yıl sonra gerçek oldu"

Burcu Sözüdüz, AA muhabirine, hayalini gerçekleştirerek kendi işini kurduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Çocukluktan başlayan makarna sevgisinin gün geçtikçe imalathane hayaline dönüştüğünü anlatan Sözüdüz, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri makarnayı yemeyi ve yapmayı seven biriydim. Yaşım ilerleyip bilinçlenmeye başlayınca bu sevgim 'makarna dükkanı açmalıyım' hayaline dönüştü. Çocukluğumda herkese 'Benim bir makarna dükkanım olacak' derdim. Kurduğum bu hayali hibe haberinden sonra gerçekleştirebileceğime inandım. Hayalinin peşinden koşup onu gerçekleştirmek, bu dünyadaki en büyük hazlardan biri. Yıllardır hayal ettiğim şey 15 yıl sonra gerçek oldu. Demek ki hayallerinden vazgeçmemek gerekiyormuş."

Sözüdüz, yaptığı ürünlerin çok beğenildiğini ve müşterilerinden olumlu dönüşler aldığını belirtti.

Ürün kapasitesini artırmayı ve kadınlara istihdam sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Sözüdüz, ilerde de bir restoran açmak istediğini ifade etti.

İşini çok sevdiğini ve hamuru yoğururken tüm stresini attığını anlatan Sözüdüz, "Bir şeyler üretip sonrasında ne çıkacağını merak etme hazını hiçbir şeye değişmem. Yorucu bir iş, yeri geliyor kollarım çok ağrıyor ama ortaya çıkan sonuç beni mutlu ediyor. İş yerimin kapısından girdiğim anda 'burası benim' diyorum. Kendi emeklerimle, zorluklar yaşayarak açtığım bir yerdi. Başarabilmiş olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum." diye konuştu.

Kendi ayakları üzerinde durmanın gururunu yaşadığını dile getiren Sözüdüz, girişimcilik hayali kuran kadınların cesaretlerini kaybetmemeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel
