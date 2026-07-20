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Bulgaristan'da Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan geçişlerde yoğunluk yaşanıyor

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Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye yönünde 1.5 km araç kuyruğu oluştu. Son 24 saatte iki yönde 10 bin 120 araç geçiş yaptı. Yoğunluğun 2 hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Bulgaristan- Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye yönüne geçişlerde araç yoğunluğu yaşandığı bildirildi.

Sınır Polisinden yapılan açıklamaya göre, sınır kapısında, Türkiye'ye geçiş yapmak isteyenler nedeniyle yaklaşık 1,5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Araç trafiğinin yoğun seyrettiği sınır kapısında, son 24 saatte ise her iki yönde toplam 10 bin 120 araç geçiş yaptı.

Yetkililer, yoğunluğun, Türkiye yönünde gelecek 2 hafta boyunca sürmesini, ağustosun sonlarına doğru ise yaz tatilinden dönenler nedeniyle Bulgaristan yönüne kaymasını beklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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