Haberler

Bulgaristan Parlamentosu, petrol ürünleri ihracat kısıtlamasını 121 oyla kaldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Parlamentosu, 31 Ekim 2025'te yürürlüğe konulan petrol ürünleri ihracat kısıtlamasını 121 oyla kaldırdı. Düzenleme, Lukoil rafinerisi ve şirketlerine verilen ABD ve İngiltere kaynaklı özel lisanslar gerekçesiyle dizel ve havacılık yakıtı ihracatının önünü açıyor.

Bulgaristan Parlamentosu, ülkenin en büyük petrol rafinerisini işleten Rus enerji şirketi Lukoil'e yönelik yaptırımların ardından 31 Ekim 2025'te yürürlüğe konulan petrol ürünlerinin ihracatına yönelik kısıtlamayı kaldırdı.

Parlamentoda yapılan oylamada, petrol ürünlerinin başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere dış pazarlara ihracatı ile AB içindeki teslimatlarına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasını öngören düzenleme, 121 oyla kabul edildi.

Oylamada 42 milletvekili karşı oy kullanırken, 23 milletvekili çekimser kaldı.

Düzenlemeyle, başta dizel ve havacılık yakıtı olmak üzere belirli petrol ürünlerinin AB ülkelerine ve diğer dış pazarlara ihracatının yeniden yapılmasının önü açıldı.

Kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin gerekçede, Bulgaristan'daki Lukoil şirketleri ile Burgaz'daki Lukoil Neftohim Rafinerisi'nin faaliyetlerine ilişkin ABD ve İngiltere tarafından verilen özel lisans ve muafiyetlere yer verildi.

İngiltere, Lukoil'in Bulgaristan'daki şirketlerinin faaliyetlerine yönelik izni 29 Ekim 2026'ya kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA
Cem Yılmaz oto sanayide ortaya çıktı, paylaşımı güldürdü

Oto sanayide ortaya çıktı: Fotoğrafa düştüğü not bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim

CHP'nin tek bir açıklamasından sonra istifaya karar vermiş
Bakımevinde yaşayan ünlü oyuncu Tuluğ Çizgen'in son hali ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı

Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti

Milyonları yasa boğan isimden geriye bu fotoğraf kaldı

11 aylık Büşra 14 gündür kayıp! Annenin değişen ifadeleri soruşturmayı altüst etti, 6 aile üyesi tutuklandı

Anne her ifadesinde başka şey anlattı! 6 aile üyesi tutuklandı
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama

Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti

Kan donduran son anbean kamerada
İzmir'de kooperatif soruşturmasında iddianame kabul edildi! Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu 19 sanığa hapis istendi

19 sanıklı kooperatif dosyası! Soyer'e 6 yıla kadar hapis istendi