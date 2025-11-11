Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Lübnan ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü

SOFYA, 11 Kasım (Xinhua) -- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Lübnan'ın toparlanmasında ve ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayabileceklerini söyledi.

Radev pazartesi günü Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avn ile bir araya geldi. Radev, görüşmede ekonomi, yatırım, ticaret, savunma ve tarım gibi alanlarda işbirliğini ele aldıklarını belirtti.

İki ülke arasında daha yakın koordinasyon için kurumsal bir çerçeve oluşturmak üzere ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği için ortak bir komisyon kurulması önerildi.

Her iki lider, halklar arası ve ticari etkileşimleri kolaylaştırmak üzere Beyrut ve Sofya arasındaki doğrudan hava bağlantısının yeniden kurulmasını temenni ettiklerini ifade etti.