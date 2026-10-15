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Bulgaristan Başbakanı Radev, yakıt fiyatlarını düşüren dizel anlaşmasını olumlu buldu

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Bulgaristan Başbakanı Radev, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesinde Trump-Putin dizel anlaşmasını değerlendirdi. Avrupa'da yüksek yakıt fiyatlarını sorun olarak gösteren Radev, fiyatları düşüren ve rekabet gücünü koruyan her adımı olumlu karşıladıklarını söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan dizel anlaşmasına ilişkin "yakıt fiyatlarının düşmesini sağlayan ve rekabet gücümüzü koruyan her adımı olumlu karşılıyoruz." dedi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde basına açıklama yapan Radev, ABD'nin Rusya ile dizel anlaşmasına ilişkin soruya, "Avrupa'da şu anda sorunumuzun ne olduğunu biliyor musunuz? Yüksek yakıt fiyatları. Yakıt fiyatlarının düşmesini sağlayan ve rekabet gücümüzü koruyan her adımı olumlu karşılıyoruz." yanıtını verdi.

Radev, Avrupa'da yakıt fiyatlarının yüksekliğine dikkati çekerek, "Hiçbir rafineriye yönelik saldırıyı desteklemiyorum. Hiçbir elektrik santraline yönelik saldırıyı da desteklemiyorum. Örneğin, Rusya'nın Ukrayna'daki elektrik santrallerine yönelik saldırılarını da desteklemiyorum. Çünkü bunun etkileri bize de yansıyor. Avrupa'da fiyatlar hızla yükseliyor." diye konuştu.

Karadeniz'deki İHA saldırılarına ilişkin soruşturma sürüyor

Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesindeki gemilere saldıran insansız hava araçlarının (İHA) kaynağının henüz belirlenemediğini aktaran Radev, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Radev, saldırıya uğrayan "Chelsea 3" adlı geminin gün içinde Burgaz Limanı'na çekilmesinin beklendiğini belirterek, gemide yapılacak incelemeler sonucunda saldırının kaynağının belirlenmesine yardımcı olabilecek kalıntılara ulaşılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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