GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Denizli/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 20. haftasına Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor, SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK, Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK ve Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/13.30/19.00/Sivas/16.00)

2- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18. hafta, Beyaz Grup'ta ise 20. haftası müsabakaları sona erecek.

3- Nesine 3. Lig gruplarında 16. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasına Mersinspor-Trabzonspor, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji ve Aliağa Petkimspor-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/13.00/İstanbul/18.00/İzmir/20.30)

5- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final etabı, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak final maçıyla tamamlanacak. Finalde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek.

(Denizli/16.00)

6- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası, Beşiktaş-VakıfBank karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00)

7- Voleybol Efeler Ligi'nde 14. hafta karşılaşmaları oynanacak. Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlik, Gebze Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Spor Toto, Altekma-Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank-ON Hotels Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart maçları yapılacak.

(Gaziantep/Kocaeli/Ordu/14.00/İzmir/15.00/Ankara/16.00/İstanbul/16.30/19.00)

8- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş maçında Bulgaristan'ı konuk edecek.

(Ordu/16.00)

***

