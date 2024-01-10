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BUDO'dan 11 sefer iptal edildi

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılacak olan 11 seferini iptal etti.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO), 11 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Armutlu Eminönü Mudanya Bursa Ulaşım Hava Durumu Turizm Güncel Haberler

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