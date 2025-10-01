BTP: Erdoğan'ın ABD Ziyareti Başarısız

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin, "Heybeli Ruhban Okulu'ndan tutun, yüzlerce Boeing alımına ve okyanus ötesinden sıvılaştırılmış doğal gaz satın alımına, otomotiv ve tarım başta olmak üzere birçok alanda vergilerin indirilmesine kadar bizim milletimiz için zararlı diyebileceğimiz adımlar atıldı. Bizim almamız gereken hiçbir şeyi almadığımız gibi almamamız gerekmeyen birçok başlığı da satın aldığımızı ve adım attığımızı görüyoruz" dedi.

BTP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Lütfullah Önder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın ziyareti "fevkaladenin fevkinde başarılı" olarak tanımlandığını belirten Önder, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla ortaya çıkan F-35, F-16 ve KAAN uçakları konusundaki engellere dikkati çekti.

"'Daha önce parasını ödediğimiz uçaklar neden verilmiyor' diye sormak aklımıza mı gelmedi"

Önder, "F-35 projesine Türkiye'yi niye dahil etmiyorsunuz? Dahil edin demedik mi? Parasını ödediğimiz uçakları neden vermiyorsunuz demedik mi? Bunu sormak aklımıza mı gelmedi? Boeing siparişi verdik. Yeni uçak alımı ile ilgili anlaşma yapıyoruz ama 'Daha önce parasını ödediğimiz uçaklar neden verilmiyor' diye sormak aklımıza mı gelmedi? Kaan'ın motoru yine Amerika'dan alınacaktı. Bu motor bize CAATSA yaptırımları çerçevesinde verilmiyor. Görüşmede CAATSA yaptırımları hiç gündeme gelmedi mi? Gündeme geldiyse niye çözülemiyor? Madem elimiz bu kadar güçlü, madem bu kadar itibar görüyoruz bu sorunlar neden çözülmedi" diye sordu.

ABD ziyaretinde Türkiye'nin istediklerini alamadığını, buna karşılık ihtiyacı olmayan konularda alım anlaşmaları yapıldığını ve adımlar atıldığını belirten Önder sözlerine, şöyle devam etti:

"Heybeli Ruhban Okulu'ndan tutun, yüzlerce Boeing alımına ve okyanus ötesinden sıvılaştırılmış doğal gaz satın alımına, otomotiv ve tarım başta olmak üzere birçok alanda vergilerin indirilmesine kadar bizim milletimiz için zararlı diyebileceğimiz adımlar atıldı. Bizim almamız gereken hiçbir şeyi almadığımız gibi almamamız gerekmeyen birçok başlığı da satın aldığımızı ve adım attığımızı görüyoruz."

"Meşruiyet okyanus ötesinde aranıyorsa Türkiye'yi karanlık günler bekliyor demektir"

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın "meşruiyet" ifadelerini de hatırlatan Önder, "İktidar meşruiyetini okyanus ötesinden almayı hedefler hale geldiyse, muhalefet icazetini okyanus ötesinden almaya çalışır hale geldiyse Türkiye için karanlık günler bekliyor demektir. Türkiye için milletin yok sayıldığı, milletin artık bir kıymetinin kalmadığı dönemler geliyor demektir. İşte bu noktada milletimiz kendi senaryosunu yazmak durumundadır. Milletimiz kendi çıkışını belirlemek, kendi geleceğini, kendi azmi ve kararlılığının kurtaracağını bilmek durumundadır" dedi.