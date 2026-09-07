BTP Lideri Baş: Türkiye'nin en büyük kronik sorunları ekonomi, eğitim, hukuk ve adalettir.

(İSTANBUL) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Makro meseleleri çözdüğümüz takdirde geri kalan mikro meseleler hızlıca çözülecektir. Kronik sorunlara müdahale etmemiz lazım. Türkiye'nin en büyük kronik sorunlarını da biz en başından beri söylüyoruz; ekonomidir, eğitimdir, hukuk ve adalettir" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı İstanbul'un Avcılar ilçesinde yapıldı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da katıldığı toplantıda ülke genelinde üye kampanyasında dereceye giren partililere ödülleri verildi.

Baş, toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomiye değinerek, "Makro meseleleri çözdüğümüz takdirde geri kalan mikro meseleler hızlıca çözülecektir. Kronik sorunlara müdahale etmemiz lazım" diye konuştu.

BTP olarak ebedi liderleri Prof. Dr. Haydar Baş'ın gösterdiği hedef doğrultusunda fikirlerini güncel tutmaya ve zenginleştirmeye gayret ettiklerini söyleyen Hüseyin Baş, "Bizim elimizde diğer hiçbir siyasi partide olmayan bir şey var. Bizim Türkiye'nin bütün meselelerine, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın kronikleşmiş ve çözümsüz sorunlarına çözüm önerilerimiz var. Biz bunları Türkiye'de 20 yılı aşkın zamandan beri hiç durmadan anlattık ve anlatıyoruz" dedi.

"SORUNLARA HANGİMİZİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ OLDUĞUNU KONUŞMAMIZ LAZIM"

Hüseyin Baş, şöyle devam etti:

"Biz 'Bu ülkede emekli maaşı düşük. Bunu yükseltelim' diyoruz ama bunun karşılığında 'Sen ajansın' denebiliyor. Biz 'asgari ücret düşük, asgari ücreti yüksek yapabiliriz ve bunu yaparken esnafın ve vatandaşın sırtına yük yüklemeden bu meseleyi çözebiliriz' dediğiniz zaman, konu asgari ücret tartışmasından çıkıp başka yerlere geliyor. Bu bir siyasi etik problemi. Siyasi etiği kazanmak istiyorsak siyaseti konuşmamız lazım. Toplumun sorunlarını konuşmamız lazım ve toplumun sorunlarına hangimizin çözüm önerileri olduğunu konuşmamız lazım.

"BİZ BU ÜLKENİN BÜTÜN SORUNLARINI ÇÖZEBİLİRİZ"

Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak şunu çok rahatlıkla ortaya koyabiliyoruz: Biz bu ülkenin bütün sorunlarını çözebiliriz. Aklınıza hangi problem geliyorsa onun ya ekonomiyle ya eğitimle ya da hukuk ve adaletle ilintili bir problemi var. Bir ülkede açlık varsa ekonomi çözüldüğünde açlık çözülür. Dolayısıyla bizim biraz da Türkiye'de meseleleri makro bir şekilde analiz etmemiz, makro bir şekilde görmemiz gerekiyor. Makro meseleleri çözdüğümüz takdirde geri kalan mikro meseleler hızlıca çözülecektir. Yani kronik sorunlara müdahale etmemiz lazım. Türkiye'nin en büyük kronik sorunlarını da biz en başından beri söylüyoruz: ekonomidir, eğitimdir, hukuk ve adalettir. Bunları biz BTP olarak çözebiliriz.

"İKTİDAR DEĞİŞSE EMEKLİ MAAŞI 23 BİN LİRADAN AŞAĞI DÜŞMEZ"

Devletin ekonomiye ve vatandaşına bakışı şudur: Ben öyle bir düzen kuracağım ki kimse aç kalmayacak. Herkes mutlu ve memnun olacak. Sen eğer bu formülü üretebiliyorsan ekonomiyi yönetiyorsun. Yoksa piyasadaki bütün parayı çekelim, enflasyon düşsün... Bütün parayı çekelim, enflasyon düşer. Zaten buna karşın toplumumuzda 20 yıldan beri süregelen, 'Bu iktidar giderse daha kötü de olabilir' endişesi var. Biz bunu da gözlemliyoruz bazı kesimlerde. Ama onlara da şunu söylemek istiyorum; bugün ülkede iktidar değişse emin ol, emekli maaşı 23 bin liradan aşağı düşmez, asgari ücret 28 bin liradan aşağı düşmez. İstanbul'da ortalama kira 40-45 bin liranın üstüne çıkmaz. Yani bu iktidar ekonomik olarak bir şeyleri iyi yapıyor da o gidince daha kötü olmaz. Zaten biz şu anda Türkiye'de halkımız ekonomik olarak gerçekten çok zor günler yaşıyor. Bundan daha zoru yok. O yüzden ekonomiye ilişkin bir reçetesi olan, bir çözüm önerisi olan siyasi iradenin peşine takılmak gerekiyor. O da Türkiye'de tek Bağımsız Türkiye Partisi."

YENİ PARTİ LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'E: KAYNAĞINIZ NE

Haydar Baş'ın önemli projelerinden birinin ev hanımlarını maaşa bağlamak olduğunu söyleyen Hüseyin Baş, şunları kaydetti:

"Haydar Baş, 'Bu insanlara devletin sırf evde iş yaptıkları için maaş bağlaması ve yaşları geldiğinde onları emekli etmesi gerekiyor' diye anlatıyor. Şimdi bunun kaynağını soranlar, bunu küçümseyenler, bununla mücadele edenlere bugün bakıyorsunuz; mesela Sayın Özgür Özel geçenlerde, 'Ev hanımlarını emekli yapacağız' diyor. Şimdi ben de o zaman soruyorum: Kaynağınız ne? Nasıl yapacaksınız? Bizimle diğer bütün siyasi partilerin en temel farkı, biz söylediğimizi yaparız. Onlar söylediklerini yapamazlar. Türkiye'nin büyük problemleri var ve bu problemlere Bağımsız Türkiye Partisi olarak bizlerin çözümleri var."

Kaynak: ANKA