Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş Depremin Merkez Üssü Elbistan'da.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Baş, sosyal medya hesabından bölgeden görüntüler paylaştı. Bir yurttaş, “Biz yardım deyince insanlar şey anlamış: Buraya ha bire tırlar geliyor. Eyvallah da bizim insan gücüne ihtiyacımız var. İnsanlar enkazın altında, yaşıyorlar hâlâ” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan'a gitti. Baş, sosyal medya hesabından bölgeden görüntüler paylaştı. Bir yurttaş, "Biz yardım deyince insanlar şey anlamış: Buraya ha bire tırlar geliyor. Eyvallah da bizim insan gücüne ihtiyacımız var. İnsanlar enkazın altında, yaşıyorlar hala" ifadelerini kullandı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'a gitti. Sosyal medya hesabından bölgeden videolar paylaşan Baş, enkaz görüntülerini içeren bir videoyu, "2. depremin merkez üssü Elbistan vahim durumda. Vatandaş 1 ekmeğe muhtaç ne yazık ki. Ciddi bir yıkım söz konusu" notuyla paylaştı. Baş bir başka paylaşımında, "Elbistan yardım bekliyor" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İNSAN GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR"

Baş, burada yurttaşlar sohbet etti. Bir yurttaş, "Biz yardım deyince insanlar şey anlamış: Buraya ha bire tırlar geliyor. Eyvallah da bizim insan gücüne ihtiyacımız var. İnsanlar enkazın altında, yaşıyorlar hala" diye konuştu. Bir başka yurttaş ise, "Elbistan enkaza dönmüş. Çok cüzi bir çalışma var" dedi.

Baş'ın BTP Kahramanmaraş Teşkilatı Başkanı Ahmet Çokbekler'in hayatını kaybettiği binayı ziyaret ettiği de öğrenildi. Ayrıca BTP Hatay İl Başkanı Fehmi Uçar da depremden dolayı hayatını kaybetti.