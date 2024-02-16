BŞEÜ Rektörü Şükrü Beydemir başkanlığında Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (DAUM) toplantıda, kalite yönetim sistemine yönelik çalışmaların sunumunun yapıldığı bildirildi.

Merkezin kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, toplantıda doğal taş merkezince gerçekleştirilen faaliyetler, akreditasyon süreçleri ile 2024 yılı kalite hedeflerinin değerlendirildiği kaydedildi.

Toplantıya, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kurban, DAUM Müdürü Prof. Dr. Murat Yurdakul, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parısa Göker, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Arş. Gör. Dr. Barış Derviş ile firma yetkilileri katıldı.