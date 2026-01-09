Haberler

Brezilya ve Meksika Devlet Başkanları: ABD'nin Venezuela Saldırısını Kınıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya ve Meksika, ABD'nin Venezuela'nın egemenliğine yönelik son saldırılarını kınadı ve dünyayı etki alanlarına bölme anlayışını reddettiklerini açıkladılar. İki lider, barış ve işbirliği vurgusu yaptı.

SAO PAULO, 9 Ocak (Xinhua) -- Brezilya ve Meksika, ABD'nin Venezuela'nın egemenliğine yönelik son saldırılarını kınayarak, dünyayı etki alanlarına bölme anlayışını reddettiklerini açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Meksikalı mevkidaşı Claudia Sheinbaum'un Venezuela'daki gelişmeleri görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Lula ve Sheinbaum'un, Venezuela'da cumartesi günü baskın düzenleyen ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoyarak New York'a götürmesi konusunu ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Venezuela'nın egemenliğine yönelik saldırıları kınayan iki lider, dünyayı etki alanlarına bölme anlamına gelen miadı dolmuş her türlü görüşü de reddetmektedir. Bu bağlamda iki lider, çok taraflılık, uluslararası hukuk ve serbest ticarete olan bağlılıklarını bir kez daha vurgulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Latin Amerika'nın en büyük iki ekonomisinin liderleri Lula ve Sheinbaum'un, Venezuela'da ve bölgede barış, diyalog ve istikrarı desteklemek üzere Venezuela ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını belirttiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar