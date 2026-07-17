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Brezilya: ABD'nin Gümrük Vergilerine Ekonomik Karşılıklılık Yasası ile Karşılık Vereceğiz

Brezilya: ABD'nin Gümrük Vergilerine Ekonomik Karşılıklılık Yasası ile Karşılık Vereceğiz
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Brezilya, ABD'nin bazı ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını kınayarak, Ekonomik Karşılıklılık Yasası'nı devreye sokacağını ve uyuşmazlığı DTÖ'ye taşıyacağını açıkladı.

RİO DE JANEİRO, 17 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya, ABD'nin ülkeden ithal edilen belirli ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını güçlü şekilde kınayarak, kısa süre önce yürürlüğe giren Ekonomik Karşılıklılık Yasası'nı devreye sokarak karşılık vereceğini açıkladı.

Brezilya hükümeti perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin dayattığı "tek taraflı önlemlerin" meşruiyetini kabul etmediklerini belirterek, Washington'ın son 15 yılda Brezilya ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet ticaretinde toplam 424,5 milyar ABD dolar ticaret fazlası verdiğine dikkat çekti.

Açıklamaya göre Brezilya, söz konusu yasayı uygulamaya koymak ve uyuşmazlığı Dünya Ticaret Örgütü'ne taşımak üzere gerekli prosedürleri derhal başlatacak.

22 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan ABD gümrük vergileri, çelik, sanayi girdileri ve tarım ürünlerini kapsıyor.

Söz konusu gümrük vergileri, ABD Ticaret Temsilciliği'nin Brezilya'nın bazı ticaret ve gümrük vergisi politikalarına yönelik incelemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmıştı.

Kaynak: Xinhua
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