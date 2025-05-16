Brezilya'da Kümes Hayvanlarında Kuş Gribi Salgını Doğrulandı

Brezilya'da Kümes Hayvanlarında Kuş Gribi Salgını Doğrulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Rio Grande do Sul eyaletinde ticari kümes hayvanlarında kuş gribi salgınının yayıldığını doğruladı. Bakanlık, hastalığın yayılmasını önlemek için acil durum planı devreye aldığını açıkladı.

Brezilya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ticari kümes hayvanlarında ilk kez kuş gribi salgınının yayıldığını doğruladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güneydeki Rio Grande do Sul eyaletinde bir tesiste ticari kümes hayvanlarında ilk kez kuş gribi virüsünün yayıldığı doğrulandı.

Yalnızca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla değil, aynı zamanda sektörün üretim kapasitesini ve gıda güvenliğini korumak için de bir acil durum planının devreye alındığı belirtilen açıklamada, ayrıca Brezilya'nın ticaret ortakları ve yetkili kurumlarının konu hakkında bilgilendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, kuş gribi virüsünün insanlara bulaşma riskinin düşük olduğu belirtilirken, virüsün çoğunlukla enfeksiyon kapmış canlı ya da ölü kuşlarla yakın temas yoluyla bulaştığı ifade edildi.

Ayrıca, hastalığın kümes hayvanlarının etinin veya yumurtasının tüketilmesi sebebiyle bulaşmadığı aktarıldı.

Brezilya Tarım ve Hayvancılık Bakanı Carlos Favaro ise salgın nedeniyle Çin'in Brezilya'dan kümes hayvanı ithalatını 60 gün boyunca durdurduğunu açıkladı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Körfez turunda kasayı doldurup gitti! Rakam öyle böyle değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli

Liderlerin gözlerinin içine bakarak söyledi: Uygulamayı gözden geçirin
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Önemli günlere bir yenisi eklendi
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.