Lula'dan ABD vergisine karşı 18,5 milyar real kredi

BRASİLİA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın başkenti Brasilia'da şirketlere yönelik kredi desteğini öngören yasa tasarısının imza törenine katılan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 22 Temmuz 2026.

Lula çarşamba günü ABD'nin Brezilya ürünlerine uyguladığı yüzde 25'lik ek gümrük vergisinden etkilenen şirketlere 18,5 milyar real (3,65 milyar ABD doları) tutarında yeni kredi imkanı sağlanacağını açıkladı.

Lula, hükümetinin ABD ile müzakerelere devam edeceğini, aynı zamanda ihracatı artırmak için yeni pazarlar arayacağını ve Brezilya'nın uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmeye odaklanacağını belirtti. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Kaynak: Xinhua