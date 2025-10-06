Brdo-Brijuni Süreci Zirvesi: Batı Balkanlar'ın Geleceği Ele Alındı

Arnavutluk'un batısındaki Kavaje şehrinde, "Brdo-Brijuni Süreci" Liderler Zirvesi gerçekleştirildi.

Batı Balkanlar'ı ilgilendiren konuların yanı sıra bölgedeki entegrasyon süreçlerinin ele alındığı zirveye ev sahibi konumundaki Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in yanı sıra bölge ülkelerinden Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Boşnak üyesi Denis Becirovic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic de katıldı.

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Begaj, zirvenin, bölgenin geleceğine ilişkin fikir ve vizyon alışverişinde bulunulması açısından önemli olduğunu söyledi.

Begaj, bölgedeki diğer liderlerle birlikte güncel jeopolitik zorlukları ve bölgesel işbirliğinin artırılmasını ele aldıklarını belirterek, "Bugünkü zirvede Batı Balkanlar'ın, bölgesel işbirliği, güvenlik ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli adımlar attığını vurguladık. Ancak bölgemiz, artan işbirliğini gerektiren güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyadır." dedi.

Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda önemli ve sürdürülebilir ilerleme kaydettiğini vurgulayan Begaj, Arnavutluk'un teknik müzakereleri 2027 yılına kadar tamamlamayı ve 2030 yılına kadar AB'ye tam üye olmayı hedeflediğini kaydetti.

Begaj, "Arnavutluk'un AB'ye katılım arzusu yalnızca siyasi bir hedef değil, aynı zamanda ulusal bir misyondur. AB entegrasyonu, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri yansıttığı için Arnavut toplumunda geniş bir destek görmektedir. Bu değerler, Arnavutluk'un kararlılıkla inşa ettiği Avrupa geleceğinin temellerini oluşturmaktadır." diye konuştu.

"Bu forum, 2010'dan bu yana bölge ülkelerinin diyalog için bir alan oluşturabileceğini kanıtladı"

Slovenya Cumhurbaşkanı Pirc Musar ise zirvenin, 2010'dan bu yana bölge ülkelerinin diyaloğu için bir alan oluşturduğunu dile getirdi.

Brdo-Brijuni süreci kapsamında bölge ülkelerle işbirliğini sürdürmeyi umduklarını kaydeden Pirc Musar, Batı Balkanlar'da iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma sorununun gözardı edilemeyeceğini ifade etti.

İyi komşuluk ilişkilerinin, bölgesel istikrarın ve uzlaşının, Batı Balkanlar'ın Avrupa geleceğinin temelleri olduğunu dile getiren Pirc Musar, "Bölgenin Avrupa geleceğini inşa ettiğimiz yer burasıdır. Vatandaşlarımıza istikrar, refah ve her şeyden önce yeni fırsatlar getirecek. Bu geleceğe ancak birlikte ulaşabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"AB, artık yakın zamana kadar sandığı gibi güçlü değil"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic de Hırvatistan'ın bölge ülkelerine destek vermeye devam edeceğini aktardı.

Milanovic, forumun bölge ülkeleri arasındaki diyalog açısından önemini kaydederek, "Bu Forum, özellikle iyi ilişkilerin vurgulandığı bir diyalogdur ve değerlidir." görüşünü paylaştı.

Forumun, AB'nin sorunlarının görülmesi açısından önemli olduğunu belirten Milanovic, "AB'nin en büyük sorunlarından biri, gerçek Avrupa liderlerinin dünyadaki aktörlerle iletişim kuramamasıdır. AB, artık yakın zamana kadar sandığı gibi güçlü değil." sözlerini sarf etti.

Brdo-Brijuni Süreci

Brdo-Brijuni Süreci, AB'nin genişleme sürecini değerlendirmek, bölge ülkelerinin aralarındaki mevcut sorunlarının çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunmak ve tüm bölge ülkelerinin çıkarına olacak ekonomik ve altyapısal öncelikleri belirlemek üzere Slovenya ve Hırvatistan'ın inisiyatifinde 2013'te başlatıldı.

Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile AB üyesi ülkeler arasındaki en üst seviyede resmi olmayan diyalog ortamı sağlayan Brdo-Brijuni Süreci zirvelerinin düzenlenmesine, Hırvatistan'ın AB üyesi olduğu 1 Temmuz 2013'te karar verilmişti.

İlk kez 1 Temmuz 2013'te Zagreb'de düzenlenen zirve, daha sonra dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da katılımıyla 25 Temmuz'da Slovenya'nın Kranj kenti yakınındaki Brdo'da yapılmış ve bu nedenle "Brdo-Brijuni Süreci" olarak adlandırılmıştı.